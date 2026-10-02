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Burhaniye pazarında turfanda güz karpuzu gelir kaynağı oldu

Burhaniye'de son turfanda güz karpuzu piyasaya çıktı; 125 dekar alanda üretilen ürünlerde talep yüksek, pazarda üç tanesi 100 liradan satılıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Burhaniye pazarında turfanda güz karpuzu gelir kaynağı oldu

Burhaniye pazarında turfanda güz karpuzu üreticiyi memnun ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son turfanda olarak nitelendirilen güz karpuzu tezgâhlarda yerini aldı. Pazar satıcıları, hem ürünün tadı hem de fiyat seviyesinin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söylüyor.

üretim alanı ve sezon bilgisi:

Pazarda ürün satan Zeynep Örmüş, yaz boyu farklı ürünlerle tezgâh açtığını belirtti. Örmüş, 'Kendi ürettiğimiz kavun ve karpuzu pazarlarda satıyoruz. Bu sene 125 dekar alanda karpuz ektik. Son turfanda olan güz karpuzunda da hasada başladık.' ifadelerini kullandı.

pazar fiyatı ve talep:

Örmüş, ürünün lezzetinin rağbet gördüğünü vurgulayarak, pazardaki satış fiyatını aktardı: 'Güz karpuzunun 3 tanesini 100 liradan satıyorum. İlgiden de çok memnunum.' Yerel alıcıların tercih etmesi ve satış hızının üreticinin gelirine olumlu yansıdığı kaydedildi.

Tezgâhlarda görülen güz karpuzları, yazlık çeşitlere göre turfanda döneminde pazara çıkmış olup satıcılar, hem kalite hem de fiyat dengesinin sürdürülebilir olmasını umuyor. Burhaniye Pazarı'ndaki hareketlilik, bölge üreticileri için bu sezon olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

GÜZ KARPUZU VE ZEYNEP ÖRMÜŞ

GÜZ KARPUZU VE ZEYNEP ÖRMÜŞ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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