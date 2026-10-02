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Çameli üreticilerinin ortak kararıyla ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları ilan edildi

Çameli'de üreticilerin ortak kararıyla ceviz ve fasulye için tavsiye edilen ortalama fiyatlar belirlendi; karar belediye ve tarım yetkilileriyle açıklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çameli üreticilerinin ortak kararıyla ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları ilan edildi

Çameli'de tavsiye fiyatları açıklandı:

Çameli'de üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölgenin öne çıkan tarım ürünleri olan ceviz ve fasulye için ortalama tavsiye fiyatları belirlendi. Kararlar, üreticilerin görüşleri doğrultusunda ve ortak mutabakatla alındı.

Toplantı süreci ve katılımcılar:

Toplantı, Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Görüşmelere Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz öncülük etti. Yerel üreticilerin aktif katılımıyla yürütülen değerlendirmelerde, fiyat önerileri oy birliğiyle şekillendi.

Belirlenen ortalama fiyatlar:

Toplantı sonucunda üreticilere rehberlik etmesi amacıyla ilan edilen tavsiye fiyatlar şu şekilde kaydedildi:

Yaş ceviz (kilogram): 50 TL

Kuru ceviz (kilogram): 300 TL

Fasulye (kilogram): 180 TL

Alınan kararların, bölge üreticileri için yol gösterici olması ve hayırlı sonuçlar doğurması temenni edildi. Yetkililer, fiyatların üreticilerin ortak iradesiyle belirlendiğini ve uygulamada üreticilerin lehine hareket edilmesinin önemini vurguladı.

ÇAMELİ&#039;NDE, ÜRETİCİLERİN KATILIMI VE ORTAK KARARIYLA CEVİZ VE FASULYE İÇİN ORTALAMA TAVSİYE EDİLEN...

ÇAMELİ'NDE, ÜRETİCİLERİN KATILIMI VE ORTAK KARARIYLA CEVİZ VE FASULYE İÇİN ORTALAMA TAVSİYE EDİLEN FİYATLAR BELİRLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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