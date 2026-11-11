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Buldan'da İhramcı adlı pehlivan deve 16 arenalık sezon için havutlandı

Buldan'da 12 yaşındaki İhramcı isimli pehlivan deve, törenle havutlandı; sahibi Nabi Barıtoğlu deveyi 16 farklı güreş arenasına hazırladıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Buldan'da İhramcı adlı pehlivan deve 16 arenalık sezon için havutlandı

Buldan'da İhramcı adlı pehlivan devenin havutlanma töreni

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Buldan'da deve güreşi sezonu hareketlendi. 12 yaşındaki İhramcı adlı pehlivan deve için ilçede düzenlenen havut giydirme töreniyle yeni sezon hazırlıkları resmen tamamlandı. Sahibinin verdiği bilgiye göre İhramcı, yeni sezonda 16 ayrı arenada güreşecek.

törenin detayları:

Tören, yöresel ritüellere uygun olarak gerçekleştirildi. Edilen duaların ardından tam çalgı diye adlandırılan yerel müzisyenlerin ezgileri eşliğinde havutlama yapıldı. Programa Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Süleyman Aykaç, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara müzik dinletisi sunulurken, misafirlere pilav ikramında bulunuldu.

sezona hazırlık ve hedefler:

Sahibi Nabi Barıtoğlu, yaz boyunca devenin beslenme ve antrenman programlarını tamamladıklarını belirtti. Barıtoğlu, develerin güreşebilmesi için havutun şart olduğunu vurgulayarak İhramcı'nın bu yıl ülkenin pek çok noktasında düzenlenecek güreşlerde arenadaki yerini alacağını söyledi. Sahibi ayrıca İnşallah güzel bir sezon geçiririz diyerek yeni sezonun deve güreşi sevenlerine ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

Tören, geleneksel uygulamaların ve sosyal dayanışmanın öne çıktığı bir etkinlik olarak kayda geçti; bölge halkı ve dernek temsilcileri sezon boyunca develerin sağlıklı ve düzenli şekilde yarışlara katılmasının önemine dikkat çekti.

KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE DEVE GÜREŞİ SEZONU HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI. BULDAN’DA 12...

KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE DEVE GÜREŞİ SEZONU HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI. BULDAN’DA 12 YAŞINDAKİ İHRAMCI İSİMLİ DEVE, DÜZENLENEN TÖRENLE HAVUTLANDI. NABİ BARITOĞLU’NUN GÜREŞLERE HAZIRLADIĞI İHRAMCI, YENİ SEZONDA 16 AYRI ARENADA BOY GÖSTERECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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