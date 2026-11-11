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Erzurum'un lezzet ve el emeği mirası coğrafi işaret için sırada

Erzurum'da 13 yerel ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı; bakır, peynir, kavurma ve bal tescil bekliyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'un lezzet ve el emeği mirası coğrafi işaret için sırada

Erzurum'un yerel değerleri tescil yolunda

Erzurum'un zengin gastronomi geleneği ve el sanatları, koruma altına almak amacıyla yürütülen başvurularla kayıt sürecine girdi. Kentten yapılan bildirimlere göre 13 farklı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvuruları iletildi. Bu adım, hem üreticilerin haklarını güvence altına almak hem de bölgesel ekonomiyi güçlendirmek için atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

başvuru kapsamındaki ürünler:

Listede kentin simge ürünleri yer alıyor: Erzurum Bakırı, Erzurum Fasulye Kavurması (Mahreç İşareti başvurusu), Erzurum Enişte Tatlısı / Erzurum Enişte Yemeği, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Kavurgası, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum İspir Gobdini, Hasankale Güveci, Hınıs Domas Peyniri, Pasinler Köfte ile Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri. Bu ürünler, hem yöresel tatların hem de el emeği ile ortaya çıkan üretimlerin çeşitliliğini yansıtıyor.

menşe adı başvuruları ve bölgeye özgü nitelikler:

Başvurular arasında iki ürün, üretimlerinin mikroklima ve coğrafi sınırlarla doğrudan ilişkili olması nedeniyle Menşe Adı kategorisinde değerlendirildi. Bunlar; Uzundere Belediyesi tarafından yapılan Uzundere Haris Erik Dolması başvurusu ile Emin Çubukcu tarafından tescil süreci başlatılan Çat Balı. Bu başvurular, ürünlerin yetiştiği arazinin, iklimin ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunması anlamında önem taşıyor.

kurumlar, süreç ve beklenen etkiler:

Başvurulara Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ve Uzundere Belediyesi gibi kurumların yanı sıra bireysel girişimciler de katkı sundu. Sürecin tamamlanması halinde, yöresel ürünlerin tescili hem markalaşma hem de turizm ve yerel ekonomiye katkı açısından fırsatlar yaratabilir. Yetkililer, tescil sürecinin tamamlanmasının ardından üreticilerin haklarının güçleneceğini ve ürünlerin pazar erişiminin artacağını vurguluyor.

İnceleme aşamasında bulunan bu başvuruların sonuçları, Erzurum'un somut kültürel mirasını koruma ve tanıtma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Onaylanmaları, hem üretim geleneğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak hem de bölgesel kimliğin ticarileşme sürecinde korunmasına destek verecek.

ERZURUM’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL EL SANATLARI, COĞRAFİ İŞARET TESCİLİYLE KORUMA...

ERZURUM’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜ VE GELENEKSEL EL SANATLARI, COĞRAFİ İŞARET TESCİLİYLE KORUMA ALTINA ALINIYOR. KENTİN YEREL DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ARALARINDA ERZURUM BAKIRI, İSPİR GOBDİNİ VE ÇAT BALI’NIN DA BULUNDUĞU 13 FARKLI ÜRÜN İÇİN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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