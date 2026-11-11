Hatay'da sahneye ilk adım: HBB yetişkin tiyatro kursu fırsatı

Hatay'da yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro kursu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), tiyatroyu kent sakinleriyle buluşturmak ve yeni oyuncular yetiştirmek amacıyla yetişkinlere yönelik ücretsiz bir tiyatro kursu başlattı. Program, 18 yaş ve üzeri herkese açık olup, katılımcılardan daha önce tiyatro deneyimi bulunması şartı aranıyor.

kursun içeriği:

Kursa katılanlar temel düzeyde sahne kullanımı, beden dili, doğaçlama ve oyunculuk teknikleri üzerine eğitim alıyor. Eğitimlerin amacı, bireylerin tiyatroya yönelik ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleridir. Dersler pratik uygulamalarla destekleniyor; grup çalışmalarının sosyal etkileşim ve özgüven geliştirme yönlerinin de öne çıktığı belirtiliyor.

eğitim süreci ve sergi:

Eğitim dönemi sonunda kursiyerler öğrendiklerini sahnede deneme fırsatı bulacak ve bir tiyatro oyunu sergileyecekler. Programı tamamlayanlara HBB tarafından katılım belgesi verileceği açıklandı. HBB yetkilileri, bu tür kursların kent genelinde kültür ve sanat etkinliklerini güçlendirdiğini ve sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

HBB’NİN YETİŞKİNLERE YÖNELİK TİYATRO KURSUNDA KATILIMCILAR TEMEL TİYATRO EĞİTİMİ ALIYOR.