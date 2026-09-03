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Buldan'da yeni katılımlar: Subaşıoğlu 15 kişiye rozet taktı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan'da 15 yeni üyenin rozetini milletvekilleri taktı; üzüm üreticilerinin sorunları bakanlığa iletildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Buldan'da yeni katılımlar: Subaşıoğlu 15 kişiye rozet taktı

Buldan'da rozet töreni

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay ve milletvekillerinin katılımıyla Buldan'da bir araya geldi. Toplantıda partililer, mahalle muhtarları ve çiftçiler yer aldı, ayrıca AK Parti'ye katılan 15 yeni üyenin rozetleri takıldı.

rozet töreni ve katılımcılar:

Tören, Buldan Nuri Akın Parkı'nda AK Parti Buldan İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlanan kahvaltı programı kapsamında gerçekleşti. Milletvekilleri, Meclis çalışmaları ve parti gündemine dair katılımcılara bilgi verdi; yeni üyelerin dönüşüm süreci ve yerel örgütlenme vurgulandı.

toplantıda gündem: üreticilerin sorunları:

Etkinlik sırasında üzüm üreticileri son dönemde yaşadıkları sorunları heyete aktardı. AK Parti heyeti konuyu telefonla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti. Bakan Yumaklı'nın, yaşanan sorunların çözümü için ilgili kurumların talimatlandırıldığını ve en kısa sürede sonuç alınacağını bildirdiği belirtildi.

Toplantı, hem yeni üyelerin partiye katılımının resmiyete dökülmesi hem de yerel üreticilerin taleplerinin merkezi düzeyde duyurulması açısından değerlendirildi.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, BULDAN’DA AK PARTİ’YE KATILAN 15 İSME ROZETLERİNİ...

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, BULDAN’DA AK PARTİ’YE KATILAN 15 İSME ROZETLERİNİ MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE TAKTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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