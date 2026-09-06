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Bülent Korkmaz: art arda gelen talihsizlikler performansımızı gölgeliyor

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un son dönemde art arda talihsizlikler yaşadığını; rakibe az pozisyon verip gol yediklerini ve gençlere şans verdiğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bülent Korkmaz: art arda gelen talihsizlikler performansımızı gölgeliyor

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bülent Korkmaz, alınan sonucun üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Korkmaz, son dönemde takımın şanssız sonuçlar yaşadığına dikkat çekerek, "Futbolun içinde yaşanacak bütün talihsizlikleri maalesef bu dönem yaşıyoruz" dedi. Teknik adam, rakibe az sayıda pozisyon verildiğini fakat bu pozisyonların gole dönüşmesinin sonuçları belirlediğini vurguladı.

pozisyonlar ve performans değerlendirmesi:

Deneyimli çalıştırıcı, son maçların detaylarına değinerek örnek verdi: "Son maçta sadece bir pozisyon verdik, gol oldu. Bandırma'ya pozisyon vermedik, yenildik. Bu maçta da 2 pozisyon verdik, gol oldu." Korkmaz, "Son 3 maça baktığınız zaman 4 pozisyon verip, 4 gol yemek hiçbir takımın başına gelecek bir şey değil" sözleriyle üst üste gelen olumsuz sonuçların takım üzerinde yarattığı moral zorluğunu anlattı.

Maç boyunca kenarlardan gelerek pozisyon ürettiklerini belirten Korkmaz, gol kaçırma ve değerlendirilememe sorununa dikkat çekti. Altı maçta dört mağlubiyet, bir galibiyet istatistiğinin beklenenin altında olduğunu söyleyerek daha fazla puanın hak ettiklerini ekledi.

genç oyunculara yönelme ve kadro tercihi:

Genç oyunculara forma şansı verme konusundaki yaklaşımını da açıklayan Korkmaz, bu isimleri ilk kendisinin oynattığını ve kadroda tutmaya devam ettiğini belirtti: "Gençleri ilk defa ben oynattım. Başka da kimse oynatmadı." Teknik direktör, herkesin bir zamanı ve fırsatı olacağını vurgulayarak gençlere güvenmeye devam edeceğini söyledi.

Korkmaz, takımın pozisyon üretme açısından sorun yaşamadığını ancak bu pozisyonları sonuca dönüştürememenin ve dönemsel talihsizliklerin sonuçları olumsuz etkilediğini tekrarladı. Takımın toparlanma ve daha iyi skorlar elde etme çabasının süreceği mesajını verdi.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT KORKMAZ

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT KORKMAZ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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