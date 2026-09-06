Fink: forvet eksikliğimiz maçı belirledi

maç sonrası değerlendirme

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında konuk olduğu Kocaelispor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın başında bulunan Thorsten Fink, karşılaşmanın genelinde daha fazla olumlu tarafları olduğunu, ancak bir arızanın sonucu olarak sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

fırsatları değerlendiremedik:

Fink, özellikle ilk yarıda ekibinin birçok net pozisyon bulduğunu vurguladı. "Özellikle ilk yarıda yakalamış olduğumuz net fırsatlar vardı. 3 net fırsatımız var ancak ne yazık ki değerlendiremedik," diyen Fink, ek olarak "Forvetimiz olsaydı bugün maçı kazanacaktık" ifadelerini kullandı. Teknik direktör, maçın tek bir hataya bağlı olarak kaybedildiğini ve bu hatanın bedelinin ödendiğini belirtti.

kadro derinliği ve dönüşler:

Fink, kadroda yaşanan eksikliklerin performansı etkilediğini ifade etti. Oyuncu durumlarıyla ilgili olarak Erakovic'in oynayabileceğini, Bayo'nun ise mayıs ayından beri maç oynamadığı için kadroya alınamadığını açıkladı. Ayrıca Marius'un bu hafta maça çıkmak istediğini ancak tedbir amaçlı oynamadığı, çarşamba gününden itibaren antrenmanlara başlayacağı ve böylece kanat seçeneklerinin artacağı bildirildi. Ceza nedeniyle Eliot'un takımda yer almadığını da sözlerine ekledi.

stadyum atmosferi ve zemin değerlendirmesi:

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferin etkileyici olduğunu söyleyen Fink, Kocaelispor taraftarının ortaya koyduğu desteği övdü ve kendi taraftarlarının da stadyuma gelerek takımı desteklemelerinden memnun olduğunu aktardı. Sahanın durumuna da değinen teknik adam, zeminin ideal olmadığını ancak mağlubiyetin nedeninin zemin olmadığını savundu.

Fink, istatistiklere göre maç boyunca topa ve oyunun kontrolüne daha fazla sahip olduklarını belirterek, puanlara ihtiyaçları olduğunu ancak bugün bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti. Yapılan transferlerden memnun olduğunu ve kadronun genişlemesiyle geleceğe dönük pozitif bir tablo gördüğünü ekledi.

benzeri görülmemiş kadro durumu:

Basın toplantısında esame listesindeki kısıtlara da değinen Fink, kulübede yalnızca iki kaleci ve dört savunma oyuncusunun yer alması gibi olağan dışı bir durum yaşadıklarını belirtti. Kariyerinde böyle bir şeyi daha önce tecrübe etmediğini söyleyen teknik direktör, önümüzdeki haftalardan itibaren oyuncuların takıma katılmasıyla daha fazla opsiyon elde edeceklerini vurguladı.

Sonuç olarak Fink, sahadaki performanstan genel olarak memnun görünürken, sonucun bir arızanın ve golcü eksikliğinin doğrudan sonucu olduğunu; kadro toparlandıkça ve transferlerin takıma yansımasıyla daha iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade etti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, KOCAELİSPOR KARŞISINDA DAHA FAZLA OLUMLU TARAF OLDUKLARINI BELİRTEREK, "FORVETİMİZ OLSAYDI BUGÜN MAÇI KAZANACAKTIK. BUGÜN BİR HATA YAPTIK VE BEDELİNİ DE ÖDEDİK" DEDİ.