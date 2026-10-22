Burdur-Karamanlı yolunda otobüs durağına çarpan araç boş tarlada takla attı

Burdur’da, kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağına çarpmasının ardından boş bir tarlaya girerek takla atması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik önlemleri ve müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdur-Karamanlı kara yolu Çallıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre B. (27) yönetimindeki 07 CJG 10 plakalı otomobil, Burdur istikametinden Karamanlı yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan otobüs durağına çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak hemen bitişikteki boş tarlaya girip takla attı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir B. (52) hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından alınarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik ile trafik yönlendirmesi yapıldı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda kullanılan araç ve çevredeki altyapı için gerekli tespitler yapıldı; soruşturma sürüyor ve kazanın kesin nedeni resmi inceleme sonunda açıklanacak.

BURDUR’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTIKTAN SONRA BOŞ TARLAYA TAKLA ATTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.