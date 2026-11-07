Burdur'da kaldırım taşına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Burdur'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Bucak Belediyesi Tır ve Kamyon Garajı istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

kaza yeri ve olayın seyri:

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırım bordür taşına çarparken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin görgü tanıklarının beyanları ve çevredeki ilk bulgular, aracın hız ya da hakimiyet kaybı sonucu savrulduğunu işaret ediyor.

soruşturma ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Mert Kirişcan'ın cansız bedeni morga götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN KALDIRIM TAŞINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 21 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.