Kastamonu'nun yüksek geçitleri beyaza büründü

Kastamonu'nun kuzey kesiminde, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. 1.450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile 1.250 metre rakımlı Masruf Geçidi başta olmak üzere dağ ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü bildirildi.

Etkilenen geçitler ve ulaşım:

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini Kastamonu şehir merkezine bağlayan kara yolu üzerindeki Yaralıgöz Geçidi ile Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerini merkeze bağlayan Masruf Geçidi beyaz örtünün etkisine girdi. Kar ve sis, bölgedeki sürüş koşullarını olumsuz etkilerken yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca, beyaz örtüyle kaplanan dağ ve ormanlık alanlar havadan da görüntülendi.

Ilgaz ve yerel halkın gözlemleri:

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarında da ara ara kar yağışı görüldü. Bölge sakinlerinden Sedat Türkmen, "Yaralıgöz’ün Çatak mevkiinde kalıyoruz. Kış geldi, havalar soğudu, sobaları yakmaya başladık. Bu yıl sonbaharımız mantar toplamakla geçti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olur. Kar güzel yağıyor, saat 04.00 sıralarında başladı. Yollarda bazı araçlar da kar lastikleri olmayınca zorlanarak çıkmaya çalıştı. Kar yağışı devam ediyor. 10-15 gün daha hava açarsa açar, ardından tekrar kar bölgemizde yağmaya başlar. Biz, burada kar yağışına alışkınız. Her sene bu zamanlar kar yağar. Göçmen kuşlar bölgemizden geçtikten sonra kar yağışı da başlar. Şu anda 10 santimetre kar kalınlığı var. Ama bu akşama kadar kar yağışı devam edecek, 7-8 santimetre daha yağar. Ama yarın muhtemelen hava açar," dedi.

KASTAMONU’NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ. 1450 METRE RAKIMA SAHİP YARALIGÖZ GEÇİDİ İLE MASRUF GEÇİDİNDE LAPA LAPA KAR YAĞIYOR. SİSİNDE ETKİLİ OLDUĞU BÖLGEDE KAR KALINLIĞI İSE 10 SANTİMETREYE ULAŞTI.