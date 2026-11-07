Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kaza sonucu hayatını kaybetti

kaza yerinde yaşananlar:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Eyüp Cuma Doğan (50) yaralandı. Aracı kullananın Zeki Sağlam olduğu ve plakası 80 EE 580 olduğu bildirildi.

ilk müdahale ve hastane:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Doğan'a ilk müdahale yapıldı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından götürüldüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Doğan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN EYÜP CUMA DOĞAN (50), OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.