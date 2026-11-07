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Komşudan alınan mantarı yiyen kadın İnegöl'de hayatını kaybetti

İnegöl'de komşusundan aldığı mantarı evde pişirip yiyen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşudan alınan mantarı yiyen kadın İnegöl'de hayatını kaybetti

Komşudan alınan mantarı yiyen kadın İnegöl'de hayatını kaybetti

İnegöl'ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tükettikten sonra sabaha karşı rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olayın akışı:

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sabitoğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KOMŞULARINDAN ALDIĞI MANTARI EVİNDE PİŞİREREK TÜKETEN 54 YAŞINDAKİ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KOMŞULARINDAN ALDIĞI MANTARI EVİNDE PİŞİREREK TÜKETEN 54 YAŞINDAKİ KADIN, RAHATSIZLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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