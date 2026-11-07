Malatya'da komşu tartışması ölümle sonuçlandı

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, 08.30 sıralarında Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti.

Taraflar ve olayın gelişimi:

İddiaya göre, komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında E. G. adlı kişi, site yöneticisi ve aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Eser Kaya (42)'ya silahla ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Eser Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müdahale ve adli süreç:

Kaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından E. G. gözaltına alındı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

MALATYA'DA BİR SİTEDE KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMADA SİLAHLA VURULAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.