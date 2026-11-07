Kahta'da kavşakta çarpışma: sürücülerden biri yaralandı

olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta-Diyarbakır karayolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Muhammed Mustafa Tekin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın meydana geliş biçimini ve nedenlerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.