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Kahta'da kavşakta çarpışma: sürücülerden biri yaralandı

Kahta-Diyarbakır karayolu Narince Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; sürücü Muhammed Mustafa Tekin yaralandı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta'da kavşakta çarpışma: sürücülerden biri yaralandı

olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta-Diyarbakır karayolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Muhammed Mustafa Tekin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın meydana geliş biçimini ve nedenlerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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