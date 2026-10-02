Vodafone ve Samsung'dan 5G erişimini genişleten yeni iş birliği

Vodafone ve Samsung güçlerini Galaxy A27 5G ile birleştirdi

Vodafone ile Samsung arasındaki stratejik iş birliği, kullanıcıların 5G uyumlu cihazlara erişimini kolaylaştıracak yeni adımlarla sürüyor. İki şirketin ortak çalışmasıyla sunulan Galaxy A27 5G 6/128GB modeli, Vodafone FLEX platformuna özel olarak ve faturaya 12 aya varan yansıtma seçeneğiyle müşterilerle buluşturuldu.

Erken dönemde yüksek talep ve takas kampanyası:

Kampanya lansmanının ilk üç ayında alınan sonuçlara göre, iletişim ve satış çalışmalarına eklenen takas desteği ve Vodafone’un sürdürülebilirlik politikası kapsamında yürütülen eski cihaz toplama uygulamalarıyla 60 bini aşkın müşteriye ulaşıldı. Operatör ve marka ortaklığı, giriş ve orta segmentte 5G’ye geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Şirket yetkililerinin değerlendirmeleri:

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket olarak, müşterilerimize en yeni ve ileri teknolojileri sunmaya devam ediyoruz. 5G’ye geçişin önemli bir koşulu da 5G uyumlu cihaza sahip olmak. Geçen yıldan bu yana başarıyla sürdürdüğümüz Samsung işbirliğiyle, markanın 5G’li modellerini Vodafone FLEX ödeme kolaylıklarıyla ulaşılabilir kılıyoruz. Geçen yıl ilk kez ve sadece platformda sunduğumuz Samsung Galaxy A16 5G modelinde Vodafone’a özel satış modeliyle pazarda farklılaşmayı sağladık. Bu yıl da cihaz portföyümüzün yeni üyesi S Galaxy A27 5G 6/128GB ile bu başarıyı devam ettiriyoruz. Kampanyamızın ilk 3 ayında 60 binden fazla müşterimize Galaxy A27 5G ulaştırdık. Vodafone FLEX’e özel teklifler ve 12 ay ödeme avantajlarıyla desteklediğimiz kampanyamızla 5G’ye geçişi hızlandırmayı ve ilk tercih noktası olarak konumlanmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize Vodafone FLEX güvencesiyle erişilebilir teknoloji deneyimi sunmaya devam edeceğiz".

Samsung Electronics Türkiye CEO’su Billy Kim ise iş birliğine dair şunları söyledi: "Şirket olarak amacımız, en yeni mobil teknolojileri daha fazla kullanıcı için erişilebilir hale getirirken mobil deneyimin sınırlarını da ileri taşımak. Galaxy AI ile iletişimi kolaylaştıran, içerik oluşturmayı ve düzenlemeyi hızlandıran, günlük işleri daha pratik hale getiren yapay zekâ özelliklerini kullanıcılarımızın hayatının doğal bir parçası haline getiriyoruz. Vodafone ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimiz kapsamında Galaxy A27 5G ile 5G’ye geçişi kolaylaştırıyoruz. Galaxy S Serimiz ve sekiz nesildir geliştirdiğimiz katlanabilir cihaz deneyimimizi yansıtan Galaxy Z Serimizle en ileri mobil teknolojileri daha fazla kullanıcıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

Samsung, hem giriş-orta segment kullanıcılarına hem de amiral gemisi sınıfındaki modellerle farklı kullanıcı profillerine yönelik çözümler sunarken, operatör desteğiyle taksit ve takas seçeneklerini öne çıkarıyor. Bu ortak çalışma, 5G adaptasyonunu hızlandırmayı ve daha geniş kitlelere yeni nesil mobil deneyimleri ulaştırmayı hedefliyor.

VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU ENGİN AKSOY VE SAMSUNG ELECTRONİCS TÜRKİYE CEO’SU BİLLY KİM