Niğde'de narkotik bilgilendirme çalışmaları:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetler yürüttü. Ekipler, farklı kesimlerle doğrudan iletişim kurarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Uygulanan projeler ve amaçları:

Etkinliklerde En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projelerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu projeler, erken müdahale ve eğitim yoluyla risklerin azaltılmasına odaklanıyor.

Katılım ve materyal dağıtımı:

Toplam 6 etkinlikte yürütülen çalışmalarda 463 vatandaşa ulaşıldı; ekipler hem bilgilendirme sundu hem de katılımcılara el broşürleri dağıttı. Yapılan faaliyetler, önleyici bilgilendirmenin güçlendirilmesine hizmet etti.

NİĞDE’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 ETKİNLİKTE 463 VATANDAŞA BİLGİ VERİLDİ, EL BROŞÜRLERİ DAĞITILDI.