Niğde'de narkotik bilgilendirme çalışmaları:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetler yürüttü. Ekipler, farklı kesimlerle doğrudan iletişim kurarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Uygulanan projeler ve amaçları:
Etkinliklerde En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projelerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu projeler, erken müdahale ve eğitim yoluyla risklerin azaltılmasına odaklanıyor.
Katılım ve materyal dağıtımı:
Toplam 6 etkinlikte yürütülen çalışmalarda 463 vatandaşa ulaşıldı; ekipler hem bilgilendirme sundu hem de katılımcılara el broşürleri dağıttı. Yapılan faaliyetler, önleyici bilgilendirmenin güçlendirilmesine hizmet etti.
NİĞDE’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 ETKİNLİKTE 463 VATANDAŞA BİLGİ VERİLDİ, EL BROŞÜRLERİ DAĞITILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!