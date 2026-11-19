Aydıncık'ta safran hasadı yerinde incelendi:

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde yürütülen safran üretimi, hasat aşamasında teknik ekiplerce takip edildi. 2,5 dekar alanda yapılan ekim çalışmaları, sahada yapılan gözlemlerle değerlendirildi.

teknik inceleme ve tespitler:

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, arazideki bitki gelişimini ve hasat uygulamalarını yerinde kontrol etti. İncelemede, bitkinin mevcut durumu ve yürütülen hasat çalışmaları hakkında notlar alındı ve üretime ilişkin uygulamalar gözlemlendi.

saha takibi ve üreticiyle işbirliği:

Denetim sırasında özellikle üretim süreçlerinin sahada izlenmesine önem verildi. Kontroller, genç kadın üretici tarafından sürdürülen üretimin seyrini izlemek ve gerekli görülen hususlarda yol göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

EMET’TE 2,5 DEKAR ALANDA SAFRAN ÜRETİMİ YAPILIYOR