Karabet Geçidi'nde kış manzarası

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kış koşulları kendini hissettirmeye başladı. Van-Bahçesaray kara yolunun yüksek bölgesinde yer alan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle beyaza büründü. Bölgenin dağlık yapısı ve yüksek rakımı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor.

geçidin koşulları:

Geçitte ara sıra görülen tipi ve sis, yol çevresindeki dağ zirvelerinin ve yol banklarının kısa sürede kapanmasına yol açıyor. Sürücüler güvenlik nedeniyle araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor; bu önlem, yolda kalma ve kayma riskini azaltmak için alınıyor. Bölge halkı ve yolculuk yapanlar, hava koşularına göre hareket etmeleri konusunda uyarılıyor.

çalışmalar ve önlemler:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, geçitte aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yolun açık ve güvenli tutulması için vardiyalı çalışma gerçekleştiriyor; bölgedeki müdahalelerin önceliği ulaşımın sürekliliğini sağlamak ve sürücülerin güvenliğini korumak olarak belirtiliyor.

Yetkililer, yolculuk planlayanların güncel yol durumu ve hava raporlarını takip etmelerini, mecbur kalmadıkça yüksek rakımlı geçitlerden gece ve yoğun sisli saatlerde geçiş yapmamalarını tavsiye ediyor.

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN VE YAKLAŞIK 3 BİN RAKIMLI KARABET GEÇİDİ'DE KAR YAĞIŞI VE SİS ETKİLİ OLUYOR.