Ziyaretin kapsamı ve konuk heyet:

COP31 programı kapsamında Antalya'ya gelen 20 kişilik Brezilya heyeti, kentin zeytin üretimi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yerinde görmek üzere Zeytinpark'ı ziyaret etti. Heyeti Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası AR-GE Sorumlusu Çetin Salman ve Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil karşıladı.

Brezilya tarafından gelen heyet arasında Yaşayan Ağaçlar Enstitüsü (Instituto Árvores Vivas) Başkanı ve Brezilya Ulusal Çevre Konseyi (CONAMA) üyesi Juliana Gatti Pereira Rodrigues, São Paulo Belediye Sayıştayı İklim Birimi Koordinatörü Dr. Gilberto Natalini, Brezilya Barolar Birliği São Paulo Bölümü İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Komisyonu Başkanı Avukat Rosa Ramos, Amazon Çalışma Ağı (Rede GTA) Ulusal Koordinatörü ve yerli halklar temsilcisi Sila Mesquita Apurin, São Pedro ve Bölgesi Mühendisler Derneği Başkanı Waleska Del Pietro Storani, Brezilya Sağlık ve İklim Ağı Genel Sekreteri Brenda Kauanne ile Perifa Sustentável Enstitüsü İcra Direktörü Mahryan Sampaio yer aldı.

Zeytinpark ve Antalya'nın zeytin kültürü:

Heyete Zeytinpark'ın 2 bin 630 dönümlik alanı ve parkta bulunan 25 bin zeytin ağacının kente ve tarıma sağladığı katkılar hakkında bilgi verildi. Antalya'nın antik dönemlere dayanan zeytincilik geleneği, geleneksel üretim yöntemleri, yerel çeşitlerin özellikleri ile zeytinin Akdeniz medeniyetlerindeki tarihi yeri aktarıldı.

Sunumlarda Antalya'nın günümüzdeki zeytin ve zeytinyağı üretim potansiyeli, ürün kalitesi ve coğrafi işaret çalışmaları değerlendirildi; üreticilerin karşılaştığı sorunlar ile tarımın kültürel, biyolojik çeşitlilik ve çevresel boyutları vurgulandı.

Tavşan Yüreği zeytini ve gelecek odaklı konular:

Toplantılarda Antalya'ya özgü Tavşan Yüreği Zeytini özellikle ele alındı. Türkiye'de coğrafi işaret tesciline sahip olan bu çeşidin korunması, üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesi ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı; ayrıca çeşidin Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunun yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Katılımcılar zeytinciliğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının etkin kullanımı, sürdürülebilir üretim uygulamaları, zeytinyağı kalitesi ve markalaşma ile yerel çeşitlerin korunmasının öncelikli alanlar olduğunu kaydetti.

Saha etkinlikleri ve iş birliği olanakları:

Brezilyalı konuklar Zeytinpark'te zeytin hasadına katıldı ve parktaki yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacını ziyaret ederek anı fotoğrafları çekti. Program kapsamında Çakırlar bölgesinde kadın üreticilerin çalışmalarına yönelik saha ziyaretleri yapıldı; yerel ürünler, kırsal üretimin ekonomik ve sosyal boyutları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Görüşmelerde sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevre politikaları, iklim değişikliğine uyum ve orman yangınlarıyla mücadele gibi iki ülke arasında ortak çalışma alanları tartışıldı. Ziyaretin, Türkiye ve Brezilya'daki kurumlar, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri arasında tarım, çevre, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesi hedefleniyor.

Not: Ziyaret, COP31 bağlamında gerçekleşen bir dizi temasın parçası olup, hem saha uygulamaları hem de politika odaklı iş birlikleri üzerine odaklandı.

COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’YA GELEN BREZİLYALI ÇEVRE, İKLİM, TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN 20 KİŞİLİK HEYET, ANTALYA’NIN KALBİ ZEYTİNPARK’I ZİYARET ETTİ.