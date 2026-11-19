Balıkesir semalarında akşam buluşması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinde binlerce karga gökyüzünde toplu uçuş gerçekleştirdi. Sürü halinde hareket eden kuşların şehir üzerindeki görüntüsü ve çıkardıkları sesler, çevredeki sakinlerin dikkatini çekti.

Evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kargalar kısa süre sonra yeniden havalanıp birlikte dolaştı; bu düzenli uçuş, alacakaranlıkta izleyenlere farklı bir manzara sundu.

Vatandaşların gözlemleri:

Bazı vatandaşlar kargaların toplu uçuşunun huzur verici olduğunu ifade etti. Ortaokul öğrencisi Eymen Ragıp Sarıçalı gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Ben Nadir Tolun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. İşte akşam saatlerinde buradaki kuşlar genellikle toplaşıp şuradaki tüneklerde oraya tünüyorlar. Ondan sonra genelde böyle akşam saatlerinde sürekli dolaşıyorlar, böyle buranın üstünde güzel bir görüntü oluşturuyor. Biz bunları çok seviyoruz. Bence herkes izleyebilir. Hayvanları çok seviyoruz".

Görüntü, ilçede akşam saatlerinde sıkça konuşulan ve izleyenler tarafından beğenilen bir doğa olayı olarak kaldı.

BURHANİYE İLÇESİNDE, AKŞAM SAATLERİNDE BİNLERCE KARGANIN ŞEHRİN ÜZERİNDEKİ DANSI İLGİYLE İZLENDİ.