Yıkım operasyonu ve teknik süreç:

Yeşilyurt Belediyesi ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kaçak ve metruk yapılara karşı yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Son olarak Samanköy Mahallesi'nde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edilen yapının güvenli şekilde kaldırılması sağlandı.

Gerçekleştirilen teknik incelemelerin ardından alınan karar doğrultusunda uygulanan kontrollü yıkım ile söz konusu binanın oluşturduğu tehlike ortadan kaldırıldı. İşlemler, çevrede yaşayanların güvenliği, enkaz kontrolü ve çevresel etki değerlendirmeleri gözetilerek planlı biçimde yürütüldü.

Amacı daha güvenli bir kent ortamı oluşturmak:

Belediye yetkilileri, kaçak yapılaşmanın ve atıl binaların sosyal ve fiziksel yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu müdahalelerle hem olası kazaların önüne geçilmesi hem de ilçenin düzenli kentleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Ekipler yıkım sürecinde çevre temizliği ve güvenlik tedbirlerine öncelik veriyor.

Yetkili açıklaması:

Yeşilyurt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Uğur Turşin yürütülen çalışmaları değerlendirerek, belediye başkanının talimatları doğrultusunda kaçak ve metruk yapılara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden yapılara asla geçit verilmeyeceğini belirtti. Turşin, aynı titizlik ve kararlılıkla yıkım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Belediye çalışmalarını sürdürecek; amaç, ilçede daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olarak ifade ediliyor.

YEŞİLYURT’TA KAÇAK VE METRUK YAPILARA GEÇİT YOK