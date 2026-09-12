Burhaniye'de hava ve kara ekiplerinin erken müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı

olay ve ilk müdahale:

Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesi ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aynı yerde bugün yeniden alevlenme meydana gelmesi üzerine yangına kara ve hava unsurları sevk edildi.

müdahale ekipleri ve çalışma şekli:

Yangına, havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise 8 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 40 dolayında yer personeli görev aldı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangında 10 dekar dolayında fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının büyümesinin önlenmesiyle kontrol sağlanırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve araştırmalar sürdürülüyor.

BURHANİYE İLÇESİNDE, HACIBOZLAR MAHALLESİ ORMANLIK ALANINDA ÇIKAN YANGIN UÇAKLARIN VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.