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Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Iğdır Aralık’taki kazada şehit düşen Sözleşmeli Er Ziya Koparan, memleketi Yüksekova’da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

törene giden süreç:

İlçede görev başındayken meydana gelen kazada, devriye yapan askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Sözleşmeli Er Ziya Koparan şehit oldu; kazada iki asker de yaralandı. Olay, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde gerçekleşti.

Koparan için ilk tören Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Van’a, buradan da askeri helikopterle memleketi Yüksekova ilçesine getirildi.

yüksekova'daki son uğurlama:

Şehidin naaşı Yeni Mahalle’deki babaevinin önüne götürülerek helallik alındı. Daha sonra cenaze, ilçedeki Mustafa Zeydan Camisi’ne nakledilerek kılınan cenaze namazının ardından Akalın Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 7. Hudut Komutanı Ali Sığırtmaç, kurum amirleri, muhtarlar ile askeri ve polis erkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca ilçe halkının gözyaşları ve duaları eşliğinde anma ve uğurlama gerçekleşti.

Yetkililer ve katılımcılar, ailesine başsağlığı dileklerini iletirken törenlerde yoğun bir saygı duruşu ve resmi prosedürlere uygun anma uygulandı.

IĞDIR’IN ARALIK İLÇESİNDE DEVRİYE GÖREVİ YÜRÜTÜRKEN ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT DÜŞEN...

IĞDIR’IN ARALIK İLÇESİNDE DEVRİYE GÖREVİ YÜRÜTÜRKEN ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT DÜŞEN SÖZLEŞMELİ ER ZİYA KOPARAN, MEMLEKETİ HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖZYAŞLARI VE DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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