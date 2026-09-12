Antalya'da bitişik ev ve depoda yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor

Antalya'da yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öğleden sonra bir ev ile bitişik iş yerine ait depoda yangın çıktı. Bölgeden yükselen alev ve duman nedeniyle çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi.

olay yeri ve ilk bilgiler:

Yangın, saat 14.45 sıralarında Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre yangın, bir ev ile depoda etkili oldu ve alevlerin yükselmesi üzerine çevreye müdahale çağrısı yapıldı.

itfaiye çalışmaları ve güncel durum:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekipler yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer çalışmaların devam ettiğini bildiriyor ve olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ANTALYA'DA ÇIKAN EV VE DEPO YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.