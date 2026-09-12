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Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

İstanbul Maltepe'de kiracıyla çıkan çatışmada hayatını kaybeden Osman ve Nursen Akyol için Güngören'de tören düzenlendi; saldırgan tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Olayın gelişimi:

İstanbul Maltepe'de 10 Eylül tarihinde saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet T. (63) iddiasına göre çatışma sırasında tabanca ile ateş etti; saldırıda Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti, avukat Emir Ali Spor ise yaralandı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan Mehmet T., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze töreni ve aile tepkisi:

Ev sahibi çift için Güngören Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Çiftin çocukları ve yakınlarının katıldığı törende aile fertleri ve yakınları tabutların başında gözyaşı döktü. Aile, cenaze töreninin ardından çiftin Arnavutköy Karaburun mezarlığına defnedildi.

Akyol ailesinin akrabası olduğunu söyleyen Fazlı Köktaş, basına yaptığı açıklamada yaşananların birkaç yıldır devam eden anlaşmazlık sonucu ortaya çıktığını belirtti. Köktaş, iddialara yönelik olarak "Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar" ifadelerini kullandı ve kiracı hakkında ortaya atılan bazı parayla ilgili söylemlerin doğru olmadığını savundu.

Köktaş, ailenin mahkeme süreci ve tehditler yaşadığını öne sürerek, "2019’dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu" dedi. Aile, failin müebbet hapis almasını umduklarını ifade etti ve geride kalan beş çocuğun durumuna dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç yetkililerce sürdürülüyor.

Maltepe’de kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe’de kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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