Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu

kayıp genç bulundu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İmecik Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet F. K., 4 gün önce evinden çıktıktan sonra ailesiyle iletişim kuramadı ve aile kayıp başvurusunda bulundu.
arama çalışmaları:
İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri bölgeye intikal ederek arama çalışmalarına başladı ve kırsal arazide tarama yaptı.
teslim anı:
Yürütülen çalışmalar sonucu genç, kırsal alanda jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.
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