Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu

kayıp genç bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İmecik Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet F. K., 4 gün önce evinden çıktıktan sonra ailesiyle iletişim kuramadı ve aile kayıp başvurusunda bulundu.

arama çalışmaları:

İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri bölgeye intikal ederek arama çalışmalarına başladı ve kırsal arazide tarama yaptı.

teslim anı:

Yürütülen çalışmalar sonucu genç, kırsal alanda jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.