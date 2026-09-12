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Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu

Korkuteli'de 4 gündür kayıp 17 yaşındaki Mehmet F. K., jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kırsal arazide bulunup ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu

kayıp genç bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde İmecik Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet F. K., 4 gün önce evinden çıktıktan sonra ailesiyle iletişim kuramadı ve aile kayıp başvurusunda bulundu.

arama çalışmaları:

İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri bölgeye intikal ederek arama çalışmalarına başladı ve kırsal arazide tarama yaptı.

teslim anı:

Yürütülen çalışmalar sonucu genç, kırsal alanda jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN...

ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE 4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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