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Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Van'da tutuklu Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takıldığı değerlendirilen 66 bilezik, zincir, döviz ve ziynet eşyaları Muradiye'de bulundu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:23

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Olayın seyri:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan hakkında, geçtiğimiz hafta sonu Van'da düzenlenen düğünde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyalarının yerinin tespit edilmesine yönelik arama yapıldı.

Arama ve ele geçirilenler:

Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda, başka bir evin eklentisinde çok sayıda ziynet ve değerli eşya ele geçirildi. Yapılan incelemede, aralarından 66 adet bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulundu.

Soruşturmanın yönü ve takip:

Ele geçirilen altın, para ve diğer materyaller, soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı; bu eşyaların düğünde takılan altınlar olup olmadığının ve kaynaklarının tespitine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA &quot;VANLI KARA HAYDAR&quot; OLARAK BİLİNEN VE HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN MEHMET FATİH...

SOSYAL MEDYADA "VANLI KARA HAYDAR" OLARAK BİLİNEN VE HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN MEHMET FATİH TANÇALAN’IN, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU VAN’DA DÜZENLENEN DÜĞÜNÜNDE TAKILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ALTIN VE PARALAR BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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