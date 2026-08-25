Gazikültür Barak kültürünü yeni eserle belleğe taşıyor

Gazikültür Yayınları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkısıyla Dr. Göksel Tiryaki'nin kaleme aldığı 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak' adlı eseri yayımladı. Yayın, Gazikültür'ün kent hafızasını belgeleyen dizisinin 122'nci kitabı olarak okurla buluştu.

Kitabın kapsamı:

Çalışma, Barak Ovası ve çevresini tarih, coğrafya, folklor, sözlü kültür, gündelik yaşam ve bireysel anlatılar ekseninde ele alıyor. Eserde göç ve iskan süreçleri, uzun havalar ve ağıt geleneği, töreler ile üretim biçimleri ayrıntılı biçimde inceleniyor; kuşaktan kuşağa aktarılan ortak hayat tecrübeleri kültürel bir dünya olarak kurgulanıyor.

Kitap, ova toprağından Antep fıstığı bahçelerine, köy odalarından düğün ritüellerine, halk anlatılarından yöresel kelime hazinesine kadar geniş bir kültür alanını görünür kılıyor ve Barak kültürünü çok katmanlı bir perspektifle sunuyor.

Yayın, erişim ve hedefi:

Yayımlanan eser, Barak kültürüne ilgi duyan araştırmacılar, yerel tarih meraklıları ve genel okur için kapsamlı bir başvuru kaynağı olarak tasarlandı. Kitap, Zeugma Mozaik Müzesi Müze Mağazası ile 25 Aralık Kahramanlık Panoraması Müze Mağazası üzerinden temin edilebilecek.

GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü ve kitabın Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, çalışmanın amaçlarını şu sözlerle ifade etti: "Şehirlerin hafızası sadece büyük tarihî olaylardan oluşmaz. İnsanların kullandığı kelimeler, söylediği türküler, kurduğu sofralar, yaşattığı töreler ve anlattığı hikâyeler de bu hafızanın ayrılmaz parçalarıdır. Kültürel değişimin hızlandığı günümüzde yerel bilgi ve sözlü mirasın yazılı kaynaklara dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır. 'Yöremiz, Töremiz, Türkümüz: Barak', Barak kültürüne ilgi duyan okurlar için kapsamlı bir başvuru eseri olmasının yanında, yeni bilimsel ve edebî çalışmalara kaynaklık edecek değerli bir yayındır. Eserin hazırlanmasında emeği bulunan yazarımız Dr. Göksel Tiryaki’ye, editörümüze ve yayın ekibimize teşekkür ediyorum".

Yayın, yerel sözlü geleneğin kayıt altına alınması ve bilimsel çalışmalara temel oluşturması hedefiyle Gaziantep kültür mirasının korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Kitabın yayımlanması, bölgesel belleğin yazılı hale getirilmesi çabalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GAZİKÜLTÜR YAYINLARI, BARAK’IN HAFIZASINI YENİ BİR ESERLE GELECEĞE TAŞIYOR