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Bursa antrenman alanından cenaze törenine: genç şampiyon Yusuf Taha Turp uğurlandı

İstanbul'da aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp tedaviye rağmen yaşamını yitirdi; Bursa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa antrenman alanından cenaze törenine: genç şampiyon Yusuf Taha Turp uğurlandı

Bursa’da güreş camiası yasa büründü

Yıldırım Belediyespor altyapısında yetişen 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp, İstanbul'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Turp, 26 Eylül tarihinde Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip etmek üzere İstanbul'a gitti. Burada aniden fenalaşan çocuk sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Turp'un beynine pıhtı attığı belirtildi; doktorların tüm çabalarına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

şampiyonluğu ve eğitim hayatı:

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Taha, güreşte kısa sürede öne çıktı. Bu yıl düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olarak dikkat çekmişti. Genç sporcunun ani ölümü, ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve spor camiasında derin üzüntüye yol açtı.

cenaze töreni ve son veda:

Ailesi tarafından İstanbul'dan alınarak Bursa'ya getirilen Yusuf Taha Turp'un cenazesi, kentte düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Ailesi, yakınları, arkadaşları ve takım arkadaşları törende gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı; spor camiası genç şampiyonun kaybını derin bir hüzünle karşıladı.

YUSUF TAHA TURP İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

YUSUF TAHA TURP İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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