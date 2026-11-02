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Mudanya'da aniden yükselen sağanak Kumyaka yolunu ulaşıma kapattı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gök sağanakta Kumyaka Caddesi'ndeki mazgallar taştı, cadde su altında kaldı; polis yolu kapatarak sürücüleri yönlendirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Mudanya'da aniden yükselen sağanak Kumyaka yolunu ulaşıma kapattı

Mudanya'da sağanak ve kapanan güzergah:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, özellikle Kumyaka Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde mazgalların taşmasına yol açtı. Biriken yağmur suları cadde ve kaldırımları su altında bıraktı ve bazı noktalar araç trafiği için elverişsiz hâle geldi.

Polis müdahalesi ve ulaşım düzeni:

Polis ekipleri, su baskınının yaşandığı güzergahı güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Bölgedeki sürücüler ve yayalar için ulaşımda aksama meydana geldi.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KUMYAKA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE KUMYAKA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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