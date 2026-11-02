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Kırklareli merkezli operasyon: sahte polis ve savcı kılığında 11 şüpheli yakalandı

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8 ilde eş zamanlı operasyonda sahte polis ve savcı kılığına giren 11 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırklareli merkezli operasyon: sahte polis ve savcı kılığında 11 şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan şüphelilere ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda zanlıların farklı illerde yaşayan vatandaşları arayıp dolandırdıkları belirlendi.

hedef iller ve yöntemler:

Soruşturmada, şüphelilerin Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kırşehir, İzmir’in Tire ilçesi, Bayburt ve Kahramanmaraş'ta yaşayan kişileri hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini kolluk kuvveti ve savcı olarak tanıtıp, çeşitli gerekçelerle para ve ziynet eşyası talep ederek dolandırıcılık yaptığı bildirildi.

mağdur sayısı ve vurgun miktarı:

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, dolandırıcılık olaylarında toplam 4 milyon lira nakit para ile 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyasının vatandaşlardan alındığı belirlendi. Yetkililer, elde edilen kayıtlara ve mağdur beyanlarına göre vurgunun bu iki kalemde gerçekleştiğini açıkladı.

eş zamanlı operasyon ve adli süreç:

İncelemenin ardından Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Babaeski Adliyesine sevk edildi; mahkemece 3 kişi tutuklandı, diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yetkililerin uyarısı:

Emniyet yetkilileri, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini vurguladı ve bu tür taleple karşılaşılması halinde vatandaşların dikkatli olması, şüpheli durumları bildirmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurması çağrısında bulundu.

Kırklareli&#039;nde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 11 kişi...

Kırklareli'nde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 11 kişi yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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