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Bursa'da yağışın kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda saat 21.30'da yağış nedeniyle savrulan aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da yağışın kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'da yağışın kayganlaştırdığı yolda zincirleme kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda saat 21.30 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonrası meydana geldi.

Kaza anı ve çarpışma zinciri:

Edinilen bilgilere göre, Olcay Ç. (20) yönetimindeki 16 ARF 025 plakalı otomobil, yağış nedeniyle savrularak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Mertkan A. (22) idaresindeki 16 AHL 424 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle zincirleme reaksiyon oluştu ve aynı anda Uğur B. (32) yönetimindeki 16 KAA 49 plakalı cip ile Yusuf A. (19) yönetimindeki 16 Y 0029 plakalı hafif ticari araca da çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulup hasar gördü.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada araç sürücüleri ile 16 KAA 49 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.D. (19) ve 16 ARF 025 plakalı otomobilde bulunan R.S. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa&#039;da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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