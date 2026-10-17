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Bursa barajlarında bir yılda görünür toparlanma

Bursa'da son yağışlarla baraj doluluk oranı yüzde 62,07'ye yükseldi; geçen yıl aynı tarihte BUSKİ verilerine göre yüzde 0,25 seviyesindeydi. Meteoroloji uyarısı var.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa barajlarında bir yılda görünür toparlanma

Bursa barajlarında yıllık toparlanma

Bursa'da son yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 62,07 olarak açıklandı. 16 Ekim 2026 verilerine göre ulaşılan bu seviye, su kesintilerinin yaşandığı geçen yılın aynı dönemindeki düzeyle kıyaslandığında belirgin bir artış gösteriyor.

Geçen yıl ve bu yıl verileri:

Geçen yıl 17 Ekim 2025 tarihli BUSKİ verilerinde baraj doluluk oranı yüzde 0,25 seviyesindeydi. Bu yılın aynı döneminde açıklanan yüzde 62,07 doluluk, iki tarih arasındaki farkın yaklaşık 61,82 puan olduğunu ortaya koyuyor.

Meteoroloji uyarısı ve olası etkiler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve Bilecik çevrelerinde metrekareye 40 ila 80 kilogram arasında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi; uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Son yağışlarla yükselişe geçen baraj doluluklarının gelecekteki seyrini belirleyecek temel etkenler arasında yağışın baraj havzalarına düşen miktarı, toprağın suya doygunluk düzeyi ve barajları besleyen derelerin akışı bulunuyor. Ayrıca Bursa'daki 3 barajın toplam doluluk oranının önümüzdeki günlerde yüzde 10'dan fazla artış kaydetmesinin beklendiği ifade ediliyor.

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Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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