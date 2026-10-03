Bursa Büyükorhan'da ormanda kaybolan Fatma Aybey için arama seferberliği

bursa büyükorhan'da kayıp kadın için arama çalışmaları:

Aktaş köyünde yaşayan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey, 30 Eylül saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. En son evinden çıkıp dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor.

ilk müdahale ve koordinasyon:

Köy sakinleri ve aile iki gün kendi imkanlarıyla arama yaptıktan sonra jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. AFAD'ın yönlendirmesiyle koordinasyon sağlandı ve ekiplerin kapsamlı arama yapması kararlaştırıldı.

ekipler ve arama yöntemleri:

Bu sabah saatlerinde jandarma ile sivil ekipler köy çevresi ve ormanlık alanda hem karadan hem havadan arama başlattı. Çalışmalara 70 kişilik ekip katılıyor ve İHAKUT ekipleri dron ile destek veriyor.

Arama çalışmaları devam ediyor.

BURSA'NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR KAYIP OLAN 61 YAŞINDAKİ ZİHİNSEL ENGELLİ FATMA AYBEY İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU.