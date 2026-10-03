Kulu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

kaza ve yaralananların durumu:

Kaza, sabah saatlerinde Kulu'ya bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan H.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.G. ile araçta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre her iki yaralıya da sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale sağladı. Yaralılar, çalışan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma, kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi ve olayda olası ihmallerin tespit edilmesine odaklanıyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.