Bursa Büyükşehir'den sınava hazırlık için ücretsiz YKS kursları

Bursa Büyükşehir’in ücretsiz YKS hazırlık kursları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ücretsiz YKS kursları, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için gençlerin sınava planlı ve verimli hazırlanmasını hedefliyor. Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi, Kestel ve Vakıf Sınava Hazırlık Merkezleri’nde yürütülen programlarda sayısal, eşit ağırlık, sözel ve TYT alanlarında eğitimler veriliyor. Hürriyet ve Orhangazi merkezlerinde lise son sınıf öğrencileri de kurslardan yararlanabiliyor.

eğitim programı ve uygulama yöntemleri:

Kursta haftanın dört günü yüz yüze dersler düzenleniyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen eğitimlerde ders anlatımının yanı sıra bire bir etüt, konu tekrarı, soru çözümü ve ödev takibi çalışmaları yapılıyor. Öğrencilere sınav hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan güncel eğitim materyalleri ücretsiz sağlanıyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin eksik konu tespitini hızlandırmayı ve çalışma planlarını disipline etmeyi amaçlıyor.

izleme, deneme sınavları ve rehberlik:

Öğrencilerin gelişimi iki haftada bir gerçekleştirilen deneme sınavları ile düzenli olarak ölçülüyor. Bu denemeler, akademik düzeyin tespiti yanında zaman yönetimi ve kaygı kontrolü konusunda da pratik kazandırıyor. Merkezlerde ayrıca rehberlik ve motivasyon programları yürütülüyor; aileler ise Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla öğrencilerin ilerlemesini takip edebiliyor. Kursa katılan öğrenciler, eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN GENÇLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLEDİĞİ YKS HAZIRLIK KURSLARI BAŞLADI.