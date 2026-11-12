İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında TOBB tarafından düzenlenen, COP tarihinin en büyük İş ve Yatırım Zirvesi'ne katıldı. Zirve, iş dünyası ve yatırımcıları iklim gündeminin merkezine taşıyarak uygulamaya dönük adımların tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı.

Zirvenin açılışı ve katılımcı profili:

Zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu gerçekleştirdi. Etkinlik, 55'i aşkın ülkenin iş ve yatırım temsilcilerini bir araya getirdi ve kamu-özel sektör işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajları ve Ülken'in vurguları:

Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında "Daha yaşanabilir bir dünya için iklim hedeflerine müzakere salonlarında ulaşılamaz. Fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde yapılacak çalışmalarla ulaşılır. İşletmelerimizle ulaşılır" ifadelerini kullandı. Ülken, toplantıda Hisarcıklıoğlu'nun iklim değişikliğiyle mücadelede öne sürdüğü beş temel mesajı aktardı: erişilebilir iklim finansmanı, adil ticaret kuralları, güçlü tedarik zincirleri, temiz ürünler için pazar oluşturulması ve ortak standartlar ile güçlü kurumlar. Bu başlıklar, özel sektörün uygulamaya dönük sorumlulukları ve yatırım fırsatlarının çerçevesini çizdi.

Ülken ayrıca, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile yapılan görüşmeye katıldı ve Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması (Internationel Sustainable Buildings Competition) kapsamında YeS Onur Ödülü kazanan İtalyan firma temsilcisine ödül takdim etti. Zirve, politika yapıcılar ile iş dünyası arasında somut işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

BAŞKAN ÜLKEN, COP31 İŞ VE YATIRIM ZİRVESİ’NE KATILDI