Bursa ihracatında ortak akıl: UR-GE ve HİSER ile yeni pazar stratejisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE ve HİSER projeleriyle kentteki firmaların uluslararası rekabet gücünü sistematik biçimde artırıyor. BTSO, bugün itibarıyla 50 UR-GE ve HİSER projesiyle Türkiye’de bu alanda öne çıkan kurum konumunda bulunuyor ve projelerden 2 binden fazla firma yararlanmış durumda.

Projelerin kapsamı ve hedef sektörler:

UR-GE ve HİSER projeleri, makine, otomotiv, tekstil, kimya, gıda ve turizm gibi Bursa ekonomisinin stratejik sektörlerini kapsıyor. Bu yapılar, firmaları bireysel çabaların ötesinde sektör bazlı ortak hedefler etrafında birleştirerek; ortak eğitim, danışmanlık, ihtiyaç analizi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle ihracat yetkinliklerini güçlendiriyor. BTSO, firmaların 'kümelenme' anlayışıyla zorlu pazarlara daha güçlü erişmesini sağlayarak özellikle ihracata yeni başlayan KOBİ’lerin uluslararası ticarette karşılaştıkları engelleri azaltmayı hedefliyor.

Projeler çerçevesinde gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri ve eğitim programları, firmaların kurumsal yapılanmasını ve ihracat süreçlerini iyileştirmeye odaklanıyor; danışmanlık hizmetleri ise hedef pazar ve müşteri belirleme süreçlerini destekliyor.

Erişim, organizasyonlar ve etkileri:

BTSO’nun çalışmaları, pratik temas ve pazar erişimi odaklı. Projeler kapsamında düzenlenen 90 alım heyeti organizasyonunda Bursa firmaları, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce alıcıyla doğrudan görüşmeler yaptı. Üyeler ayrıca 40’a yakın ülkede gerçekleştirilen 120’den fazla yurt dışı pazarlama faaliyetine katılarak hedef pazarlardaki alıcı, ithalatçı ve distribütörlerle yeni bağlar kurdu.

Bu temaslar, Bursa üretiminin uluslararası görünürlüğünü artırırken firmaların somut iş bağlantıları elde etmesine de yardımcı oldu. BTSO, düzenli alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama etkinlikleriyle üyelerinin doğru müşteriyle buluşmasını ve sürdürülebilir ticari ağlar kurmasını sağlıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projelerin sektör bazlı ve planlı bir uluslararasılaşma modeli sunduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'UR-GE ve HİSER projelerimiz, üyelerimizin yeni pazarlara açılmasına ve ihracat yolculuklarını daha sağlam adımlarla sürdürmesine önemli katkı sağlıyor.' Başkan Burkay, kurumun bu alandaki proje kapasitesinin Bursa iş dünyasının dönüşüm iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Burkay ayrıca BTSO’nun bu yıl Ticaret Bakanlığından 2 ayrı alanda iyi uygulama örneği ödülü aldığını aktardı ve projelerin yalnızca yurt dışı ziyaretlerinden ibaret olmadığını söyleyerek, 'Küresel ticarette başarı artık yalnızca kaliteli üretim yapmakla değil, doğru pazarı belirlemek, doğru müşteriyle buluşmak ve güçlü ticari ağların içerisinde yer almakla mümkün' dedi.

Geleceğe dönük planlar arasında, üyelerin yeni nesil ihracat modelleri ve hedef pazarlarla buluşturulması, Bursa’nın üretim gücünün küresel ölçekte daha fazla katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesi yer alıyor. BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle firmaların uluslararası pazarlarda kalıcı bir konum elde etmesine katkı sunmayı sürdürecek.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİYLE YÜRÜTTÜĞÜ UR-GE VE HİSER PROJELERİYLE BURSA İŞ DÜNYASININ İHRACAT KAPASİTESİNİ VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR. 50 UR-GE VE HİSER PROJESİNE ULAŞAN BTSO, 2 BİNDEN FAZLA FİRMAYI KÜRESEL TİCARETLE BULUŞTURURKEN TÜRKİYE’NİN BU ALANDA EN FAZLA PROJE GELİŞTİREN KURUMU KONUMUNDA BULUNUYOR. BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, FİRMALARI KÜRESEL REKABETTE DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞMASINI SAĞLAYACAK MEKANİZMALARI ETKİN ŞEKİLDE KULLANDIKLARINI BELİRTEREK, "UR-GE VE HİSER PROJELERİMİZ, ÜYELERİMİZİN YENİ PAZARLARA AÇILMASINA VE İHRACAT YOLCULUKLARINI DAHA SAĞLAM ADIMLARLA SÜRDÜRMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR" DEDİ.