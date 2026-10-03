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Bursa merkezli dolandırıcılık ağına baskın: 4 tutuklama, 1 şüpheli aranıyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında İstanbul, İzmir ve Hatay'daki eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi yakalandı; 4 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa merkezli dolandırıcılık ağına baskın: 4 tutuklama, 1 şüpheli aranıyor

operasyon ve soruşturma:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan ön incelemelerde bazı vatandaşların bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıldığı tespit edildi ve şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sürecinde ekipler, şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerini tamamladıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon kararı aldı. Adres belirleme ve delil toplama çalışmaları sonucunda eş zamanlı müdahale için hazırlıklar yapıldı.

eş zamanlı baskınlar ve ele geçirilen materyaller:

Operasyon, İstanbul, İzmir ve Hatay adreslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık suçuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan toplam 7 şüpheliden 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

adli süreç ve firari şüpheli:

Soruşturma dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

BURSA&#039;DA VATANDAŞLARI BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA DOLANDIRDIKLARI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE...

BURSA'DA VATANDAŞLARI BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA DOLANDIRDIKLARI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL, İZMİR VE HATAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANIRKEN, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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