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Cumalıkızık'ta derenin yamaçında çökmenin anları amatör kamerada

Bursa Yıldırım ilçesi Cumalıkızık'ta sağanak sonrası derenin yanında yamaç çöktü; olay amatör kameraya saniye saniye kaydedildi, görüntülerde ani çökme ve taş hareketleri görülüyor, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cumalıkızık'ta derenin yamaçında çökmenin anları amatör kamerada

Cumalıkızık'ta heyelan meydana geldi:

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından derenin yanında bir yamaç çöktü. Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı. Olay, bölgedeki vatandaşların amatör kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kayıtlarda neler görülüyor:

Görüntülerde yağış sonrası zeminde hızlı bir gevşeme ve toprak ile taş kütlelerinin aniden hareket ettiği görülüyor. Kayıtlar, çökmenin başladığı anı ve sürüklenen parçaların akıntıyla birlikte hareketini net şekilde yansıtıyor.

Risk ve önlemler:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmasa da görüntüler, benzer çökmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Dere kenarı ve yamaçlarda bulunanların tedbirli olması, olası yeni çökmeler açısından önem taşıyor.

BURSA&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI CUMALIKIZIK&#039;TA BULUNAN DEREDE HEYELAN MEYDANA GELDİ. O ANLAR ANBEAN...

BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI CUMALIKIZIK'TA BULUNAN DEREDE HEYELAN MEYDANA GELDİ. O ANLAR ANBEAN AMATÖR KAMERA İLE KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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