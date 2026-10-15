Hunat Mahallesi'nde unlu mamuller dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve unlu mamulleri satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki dükkâna da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.