Olayın gelişimi:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler kavşağı'nda sıra dışı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorsesine yüklenmiş olan kamyon seyir halindeyken yol üzerindeki yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın ardından trafikte kısa süreli aksama yaşandı. O anlar, arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde dorsedeki kamyonun üst geçide çarptığı net biçimde görülüyor.

görüntüler ve trafik etkisi:

Kayda yansıyan sahneler sürücüler arasında dikkati çekti ve olay sırasında yolda bekleyen araçlarda yavaşlamaya neden oldu. Görüntülerdeki detaylar, kazanın anlık etkisini ve trafiğin kısa süreli tıkanışını belgeledi.

nedenler ve alınması gereken tedbirler:

Bu tür kazalarda sıkça görülen etkenler arasında yükseklik hesabı ve yükün sabitlenme biçimi yer alır. Benzer olayların önüne geçmek için araç yükü yerleştirilirken üst geçitlerin ve geçiş yüksekliğinin dikkate alınması, düzgün sabitleme ve gerekli uyarı işaretlerinin kullanılması önem taşıyor.

Kaydedilen görüntüler, sürücülere ve yetkililere yönelik bir uyarı niteliği taşıyor; benzer olayların tekrarlanmaması için taşıma güvenliği ve yol altyapısı konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanabilir.

BURSA’DA BİR GARİP OLAY : TIRIN KASASINA YÜKLENEN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI