Erzincan'da kadın girişimcilere 19 Kasım ziyareti

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın girişimcileri ziyaret etti. Ziyaretlerde girişimcilerle bir araya gelinerek yürüttükleri faaliyetler, üretim süreçleri ve karşılaştıkları ihtiyaçlar hakkında bilgi alınması amaçlandı.

ziyaretin kapsamı:

Heyet, farklı sektörlerde iş yapan kadın girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda, üretim ve satış süreçlerine dair bilgiler alındı ve girişimcilerin karşılaştığı güçlükler konuşuldu. İl Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretler boyunca kadınların sürdürülebilir gelir elde etmelerine odaklanan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yeri:

Görüşmelerde, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü ve etkin şekilde yer almasının önemi vurgulandı. Yetkililer, üretimleriyle topluma katkı sağlayan kadın girişimcilerin çalışmalarını takdir ederek günlerini kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaretler, yerel düzeyde kadın girişimciliğinin görünürlüğünü artırmayı, mevcut desteğin nasıl güçlendirilebileceğini tespit etmeyi ve başarılı örneklerin paylaşılmasını sağlamayı hedefliyor. İl Müdürlüğü, kadın girişimcilerin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 19 KASIM KADIN GİRİŞİMCİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE FAALİYET GÖSTEREN KADIN GİRİŞİMCİLERİ ZİYARET ETTİ