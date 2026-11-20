Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve motosikletli bir kişi caddede bulunan bir emlakçı dükkanına yaklaşarak çalışanlara "sipariş verdiniz mi?" diye sordu ve hemen ardından içeri girerek içeride bulunan iki kişiye yöneldi.

Saldırganın, iş yerindeki iki kişiye 7 el ateş ettiği ve olay yerinden motosikletiyle uzaklaştığı bildirildi. İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. vurularak yaralandı; yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kamera görüntüleri ve kaçış anı:

Olay yerindeki güvenlik kameraları, saldırganın çevreyi izlemesi ve içeri girdiği anları kaydetti. Görüntülerde, maskeli şüphelinin silahlı saldırının ardından hızlı bir şekilde motosikletine binerek kaçtığı ve başka bir iş yerinin kamerası tarafından bu kaçış anlarının saniye saniye kaydedildiği görülüyor.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil taraması yaptı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra her iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis, olay sonrası şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, görüntüler ve deliller üzerinden şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine çalışıyor.

Küçükçekmece’de, iş yerindekilere ‘sipariş verdiniz mi’? diyen şahsın silahlı saldırı anı kamerada: 2 yaralı