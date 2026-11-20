Bursa Yıldırım’da yaşanan anlar:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir binanın balkonundan düşen Türk bayrağı çevredeki bir çocuğun dikkatini çekti. Yanındaki arkadaşıyla birlikte bayrağın bulunduğu yere yönelen minik çocuk, yerdeki bayrağı alıp önce öptü, ardından nazikçe yerden kaldırdı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin içeriği ve önemi:

Kamera kayıtları, çocuğun davranışının beklenmedik ve samimi bir tepki olduğunu gösteriyor. Hareketin sakin, aceleye getirilmemiş olması ve bayrağa gösterilen saygı izleyenlerin dikkatini çekti. Görüntü, davranışın anlamını doğrudan aktarırken aynı zamanda küçük yaşta verilen bir örnek olarak da öne çıktı.

Çevrenin tepkisi ve yankısı:

Çocuğun sergilediği duyarlı davranış, olay yerindekiler ve görüntüyü izleyenler tarafından takdir topladı. Türk bayrağına yönelik saygının küçük yaştaki bir uygulaması olarak değerlendirilen görüntüler, izleyenlerde olumlu bir izlenim bıraktı ve sosyal algıda ‘örnek davranış’ şeklinde yorumlandı.

BURSA’DA YERE DÜŞEN TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK YERDEN KALDIRDI