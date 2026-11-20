Minimal invaziv yaklaşımla mitral kapak onarımı gerçekleştirildi

İzmir'de 45 yaşındaki Erkan Atilla, mitral kapak problemini 2020 yılında rutin kontrolde öğrendi. O dönemde ilerleme göstermeyeceği belirtilse de 2026 yılındaki yıllık kontrolde ileri derecede mitral kaçak saptandı. Farklı merkezlerde kapak değişimi önerilirken, Acıbadem Kent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin hastaya kapak onarımı seçeneğini sundu.

Doç. Dr. Narin tarafından yapılan değerlendirme sonrası yapılan ameliyatta, sağ koltuk altından yaklaşık 6 santimetrelik kesi ile girilerek hastanın kendi mitral kapağı onarıldı. Operasyonla göğüs kemiği kesilmedi ve doğal kapak korundu.

tanı ve cerrahi yönlendirme:

Atilla daha önce farklı kardiyologlara başvurmuş, çoğundan kapak değişimi önerisi almıştı. Doç. Dr. Cüneyt Narin ise ayrıntılı değerlendirme sonucu hastanın onarıma uygun bir yapı gösterdiğini belirledi ve minimal invaziv yoldan tamiri tercih etti. Bu yaklaşım sayesinde hastanın kendi kapak dokusu korunarak operasyon yapıldı.

cerrahi yöntemin sağladığı avantajlar:

Doç. Dr. Narin, kapak onarımının temel avantajlarını şu şekilde açıkladı: onarım sırasında kendi doğal kapağın korunması, kapağı destekleyen kas ve kiriş yapıların bozulmaması kalbin anatomik ve fizyolojik işleyişinin sürmesine yardımcı olur. Ayrıca mekanik kapak konulması halinde gereken ömür boyu kan sulandırıcı tedaviye ihtiyaç büyük ölçüde ortadan kalkar.

Bu durum hastanın günlük yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler ve yapay kapaklara bağlı bazı komplikasyonların önüne geçilmesine yardımcı olur. Operasyonun minimal invaziv olması nedeniyle iyileşme süresi de kısaldı ve hasta kısa sürede günlük hayatına dönebildi.

her hasta için uygun olmayabilir:

Doç. Dr. Narin, kapak tamirinin her hastada uygulanamayacağını vurguladı. İleri derecede kireçlenme, romatizmal hastalığa bağlı yaygın hasar veya onarımın teknik olarak mümkün olmadığı yapısal bozukluklarda kapak değişimi gerekebilir. Bu nedenle ön değerlendirme ve hastaya özel karar verme süreci önem taşıyor.

ameliyat sonrası süreç ve hasta deneyimi:

Ameliyatı geçiren Erkan Atilla, operasyon sonrası kendini iyi hissettiğini ve kısa sürede normal yaşamına döndüğünü söyledi. Atilla, göğüs kemiği açılmadan yapılan yöntemin iyileşmesini hızlandırdığını ve ömür boyu kan sulandırıcı kullanma zorunluluğundan kurtulduğu için memnun olduğunu belirtti. Hastanın ifadesine göre bu karar günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir avantaj sağladı.

Sonuç olarak, mitral kapak hastalıklarında uygun olgularda kapak onarımı hem kalbin doğal düzeninin korunması hem de uzun dönem yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından tercih edilebilen etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak her vakada bireysel değerlendirmeyle en uygun cerrahi yöntemin belirlenmesi gerekiyor.

Hastane: Acıbadem Kent Hastanesi

Operasyonu yapan: Doç. Dr. Cüneyt Narin

Hasta: Erkan Atilla, 45 yaş

İZMİR'DE 45 YAŞINDAKİ ERKAN ATİLLA (SAĞDA), DOÇ. DR. CÜNEYT NARİN TARAFINDAN SAĞ KOLTUK ALTINDAN YAKLAŞIK 6 SANTİMETRELİK KESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATLA KENDİ KALP KAPAĞI KORUNDU, SAĞLIĞINA KAVUŞTU.