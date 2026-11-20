Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprü çöktü. Olay, ilçenin Aygün Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Yağışlarla artan su basıncı köprünün taşıyıcı elemanlarına zarar vererek yapının suya dayanamayıp çökmesine neden oldu.

Çökme sırasında bölgede kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Vaka, altyapı açısından oluşabilecek riskleri yeniden gündeme getirdi.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Çevrede bulunanlar, köprünün ayağından gelen çatırdama sesini duyup yapının zarar gördüğünü fark ederek cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Kayda geçen görüntülerde köprünün saniyeler içinde çöktüğü açıkça görülüyor. O anlar, bölgedeki vatandaşların kayıtlarına yansıdı ve olayın belgesel niteliğinde kanıtını oluşturdu.

Değerlendirme:

Olgu, şiddetli yağışların yerleşim içi ve bağlantı yollarındaki altyapıya etkisini ortaya koyuyor. Betonarme köprülerin su seviyesindeki ani değişimlere karşı dayanımı, bakım ve denetim sıklığı gibi unsurların önemini vurguluyor. Yetkililerin benzer risklere karşı önleyici tedbirleri gözden geçirmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Debisi yükselen derenin üzerindeki köprü böyle yıkıldı