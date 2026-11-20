Olayın ayrıntıları

İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında amca çocukları arasında çıkan tartışma, alacak verecek iddiası nedeniyle kavgaya dönüştü. Olayda bir kurye ağır yaralandı.

Gelişme nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre iki taraf arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bugün yeniden alevlendi. Tartışmanın ardından 5 kişilik grup kuryeye saldırdı; 3 kişi yumruk, tekme, tokat ve kaskla darp ederken, diğer 2 kişi bıçakla müdahale etti. Yaralanan kurye, göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçaklandı.

Müdahale ve güvenlik görüntüleri:

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olay anına ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin kaçmaya çalıştığı sırada sıkıştığı, bazı saldırganların kuryeyi bıçakladığı; bazılarının ise tekme, tokat ve kaskla darbettiği anlar yer alıyor.

Fatih’te amca çocukları arasında yaşanan bıçaklı kavga kamerada