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Bursa'da 700. yıla özel hat ve minyatür sergisi

Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hat ve minyatür sergisi, 2-7 Kasım tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa'da 700. yıla özel hat ve minyatür sergisi

Bursa'da 700. yıla özel sergi ziyarete açıldı

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan hat ve minyatür sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Etkinlik, kentin tarihine vurgu yaparken geleneksel Türk-İslam sanatlarının farklı örneklerini bir araya getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür tarafından düzenlenen sergi, Tayyare Kültür Merkezinde 2-7 Kasım tarihleri arasında izlenebilecek.

Sergide neler var:

Sergide, hat sanatı ve minyatür alanında üretilmiş özgün çalışmalar yer alıyor. Sanatçıların farklı tekniklerle ortaya koyduğu eserler, geleneksel form ve estetiğin çağdaş yorumlarını gösteriyor. Ziyaretçiler, hat levhalardan minyatürlü kompozisyonlara kadar geniş bir yelpazeyi yakından inceleme fırsatı bulacak.

Etkinliğin amacı ve önemi:

Etkinliğin temel hedefi, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması olarak açıklandı. Bu tür sergiler, hem Bursa'nın tarihî mirasını görünür kılmayı hem de genç sanatçılar için tanıtım platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Sergi, 7 Kasım'a kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek ve program kapsamında yer alan eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

BURSA’DA İSTANBUL’UN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN HAT VE MİNYATÜR...

BURSA’DA İSTANBUL’UN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN HAT VE MİNYATÜR SERGİSİ, 2-7 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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